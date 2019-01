Wintermärchen am See

Wintermärchen am Kaarster See

Immer wieder entdecke ich etwas am Kaarster See bei meinem täglichen Spaziergang.Noch ist die Schneedecke nicht ganz geschmolzen, der Himmel ist auch nicht mehr so blau wie vor einigen Tagen - trotzdem würde ich mich freuen, wenn euch meine Bilder gefallen.Wenn Ihr Lust habt, begleitet mich auf meinem gestrigen Spaziergang um den Kaarster See.Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und würde mich über zahlreiche Kommentare sehr freuen. lg mali