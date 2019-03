Kap Verde - Traumziel ? (2)

Insel Sal - einer von 10 Inseln der Kap Verde

Stück für Stück möchte ich Euch von meiner Traumreise nach Kap Verde berichten. Meine Reise geht auf die Insel Sal.Auf dieser Insel wird Salz abgebaut. In einem erloschenen Vulkan ist eine Saline in der man baden kann. Diese Salze sollen bei Hauptproblemen helfen und werden auch therapeutisch eingesetzt.Die Insel ist vulkanischen Ursprungs. Für Sal wird gutes Marketing gemacht. ... eine Trauminsel, die touristisch noch nicht erschlossen ist. Überall wird gebaut. In ein paar Jahren wird der Tourismus boomen.Reizvoll sind die langen weiß-goldfarbigen Sandstrände und das saubere dunkelblaue, türkisfarbene Meer. Beliebt ist die Insel vor allem zum Kitten und Surfen. Ständiger heftiger Wind hat für mich die Spaziergänge am Wasser allerdings fast unmöglich gemacht. Der Sand peitscht so heftig, so dass man sich sehr vermummen muß. Die Augen tränen. Deshalb sind die Stände auch oft menschenleer. Nicht einmal Hunde wagen es hier zu laufen. Viele Touristen liegen am Pool und sonnen sich in der Anlage. Das ist allerdings nicht zu mich. Ich muß raus und Land und Leute kennenlernen.Ich wünsche Euch viel Freude beim Betrachten meiner Fotos und einen schönen Sonntag noch.Über zahlreiche Kommentare würde ich mich sehr freuen.