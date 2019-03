Kap Verde - Trauminsel (3)

Hier wird nicht nur Salz abgebaut.Es gibt kilometerlange weiß-goldfarbige Strände. Allerdings ist es so windig, dass man kaum am Strand spazieren kann. Die Wellen im Meer sind so hoch, das es nur zum Kitten oder Surfen ein Paradies ist.Auf meiner Reise habe ich mich mit vielen Kindern, Arbeitslosen, alten Leuten, Bettlern unterhalten. Die jungen Insulaner wollen alle nach Deutschland, aber keinen Stress haben. Wenn man Ihnen von den Arbeits- und Lebensverhältnissen in Deutschland erzählt, können Sie es sich gar nicht vorstellen, 8 Stunden an einem Stück zu arbeiten.Ich habe auch so meine Erfahrung mit der Schnelligkeit des Personals im Hotel gemacht. Für sage und schreibe 2 Kopien brauchte man über 2 Stunden an der Rezeption. Dann bestellte ich ein Sodawasser. Man reichte mir einen Tonic. Daraufhin sagte ich, dass ich den Tonic auch trinke, aber ein Soda ist es nicht. Der Barkeeper war nicht davon zu überzeugen, dass er falsch liegt. alles was sprudelt ist eben Soda...hihi. .. dann ist ja Sekt auch Soda !In diesem Beitrag zeige ich Euch die Strandjungs, die sich am Strand sportlich betätigen können und arbeitslose Jugendliche ohne Perspektive.Viel Freude beim Betrachten meiner Fotos und eine schöne Woche wünscht Mali.Über zahlreiche Kommentare würde ich mich sehr freuen.