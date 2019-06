Verein Pferd und Mensch e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Vilshofen an der Donau, 28.05.2019 – Der Verein Pferd und Mensch e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche mit besonderen körperlichen, geistigen oder seelischen Bedürfnissen eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein fördert insbesondere die rehabilitative Integration der Kinder und stärkt deren Wohlbefinden und Selbstbewusstsein durch die Arbeit mit dem Pferd.

Getreu dem Motto „Tiere helfen heilen“ engagiert sich der Verein seit 2006 in den Bereichen therapeutisches Reiten und heilsames Begleiten. Ein besonderer Fokus des Vereins liegt auf der Reittherapie von Kindern und Jugendlichen mit Einschränkungen irgendeiner Art. Durch die gemeinsame Zeit mit dem Pferd erfahren die Kinder Vertrauen und bauen eine Beziehung zu dem Tier auf. Dadurch sind sie in der Lage, ihr Verhalten angemessen zu kontrollieren, Ängste zu überwinden, Neues auszuprobieren und das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Auch der soziale Kontakt mit anderen Kindern und die naturnahe Umgebung tragen zu großen Fortschritten bei ihrer individuellen Entwicklung bei.Der Verein unterstützt vor allem die besondere Art der Reittherapie am Reiterhof Schönerting. Sorgfältig ausgebildete und differenziert wahrnehmende Therapie Pferde sind dort unter der Leitung von Karin Azhar zu finden.Der Therapeut ist dabei stets als Begleiter von Begegnungen jeglicher Art zu verstehen und der Schutz des individuellen Prozesses ist ein zentraler Dreh-und Angelpunkt.Die Förderung der Stiftung soll das Fortbestehen der Reittherapie unter qualifizierter Anleitung unterstützen: „Pferde spüren die Stimmungslage und Bedürfnisse ihres Reiters, sodass sie den Kindern optimale Seelsorger sind und ihnen Kraft schenken“, betonte Norbert Sandner, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Über die Town & Country Stiftung:Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.deHonorarfreies Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie unter http://bit.ly/2HFHBpg