Spendenmarathon im Rahmen des 7. Town & Country Stiftungspreises: Vereine aus dem Raum Chemnitz werden mit Spenden in Gesamthöhe von 6.000 Euro gefördert

Chemnitz, 15.05.2019 – Für ihr bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche erhielten sechs Vereine aus dem Raum Chemnitz eine Förderung in Höhe von jeweils 1.000 Euro. Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen folgender Einrichtungen:

1. Chemnitzer Ju-Jutsu-Verein e.V.: Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche gegen gewaltorientierte Angriffe zu schützen. Besonders die praxisorientierte Vorbereitung der Schützlinge auf Gewaltsituationen sowie Konfliktvermeidung und Deeskalation stehen im Fokus.

Sächsische Mozartgesellschaft e.V.: Der Verein ermöglicht Kindern mit besonderem sozialem, finanziellem sowie persönlichem Förderbedarf, barrierefrei ein musikalisches Ensemble mitzugestalten.

Perspektiven für Familien e.V.: Getreu dem Motto „gemeinsam Perspektiven schaffen“ setzt sich der Verein mit seiner offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Haus Kinderland“ für bessere Zukunftsperspektiven der Kinder ein.

Küchwaldbühne e.V.: Die Küchenwaldbühne fördert in Zusammenarbeit mit Choreografen, Regisseuren und pädagogischen Mitarbeitern Kinder und Jugendliche, gleich welchen sozialen Hintergrundes, in Gesang und Tanz.

Zschopauer Ringerverein „Wildeck 95“ e.V.: Der Zschopauer Ringerverein ermöglicht Kindern und Jugendlichen einen sportlichen Ausgleich zur Schule und ihrem teilweise schwierigen Familien- und Alltagsleben.

SG Kleinolbersdorf-Altenhain e.V.: Der Verein setzt sich für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche ein und engagiert sich besonders für ein inklusives Vereinsleben

Manuela Wolfram, Botschafterin der Town & Country Stiftung im Raum Chemnitz, würdigte die Arbeit der gemeinnützen Einrichtungen: „Die Unterstützung der Einrichtungen verhilft den Jüngsten zu mehr Chancengleichheit in ihrem Alltag. Es freut mich zu sehen, dass die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Vereine engagiert verschiedene Angebote vorbereiten und ihren Schützlingen stets mit einem offenen Ohr und helfenden Händen zur Verfügung stehen."Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Über die Town & Country Stiftung:Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.