Integration und Bildung durch spielerische Ausflüge: Clavis e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Velbert, 04.06.19 – Der Verein „Clavis e.V. Bildung & Dialog“ erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Das Projekt fördert insbesondere das Miteinander von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft.





Getreu dem Motto „Ausflüge mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund“ setzt sich die Einrichtung seit 2015 mit viel Engagement für eine aktive Integrationsarbeit durch Bildung, Kultur und Sport ein. Das Projekt macht sich für grundlegende Werte der deutschen Gesellschaft, wie zum Beispiel für Religionsfreiheit, Toleranz und Gleichberechtigung, stark.„Besonders wichtig ist uns das Organisieren, Betreuen und Finanzieren der Spieletage, da damit spielerisch die deutsche Sprache und Kultur kennengelernt werden“, betonte Ina Grimm, Institutsleiterin des Clavis e.V. Die Förderung soll für weitere Ausflüge, wie beispielsweise zum Kernwasserwunderland in Kalkar Anfang Mai, aufgewendet werden, um dort mit Spiel und Spaß die Gesellschaft und Alltagskultur in Deutschland kennen lernen zu können.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des ehrenamtlich organisierten, eingetragenen Verein „Clavis e.V.“ in Velbert.: „Die Unterstützung dieser Projekt verhilft zu mehr Toleranz, Respekt und fördert den interkulturellen Dialog“, sagte Michael Schindler, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.deHonorarfreies Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie unter http://bit.ly/2Wcd3PR _______________________________Town & Country StiftungAnger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com