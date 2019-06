Die Neugestaltung des Außenbereiches der Kita „Zwergentreff“ wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Franken, 28.05.2019 – Die Schützlinge der integrativen Kita „Zwergentreff“ spielen bei jeder Witterung im Freien. Im vergangenen Jahr wurde die Einrichtung um eine Gruppe erweitert und das zur Verfügung stehende Außengelände muss neu gestaltet werden. Die Kinder wünschen sich einen neuen, spannenden Ort zum austoben und herumtollen. Deshalb packen nun viele fleißige Helfer bei der Neugestaltung des Außengeländes der Kita mit an und lassen Kinderaugen strahlen. Für das bemerkenswerte Engagement erhält die Einrichtung eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Kita „Zwergentreff“ und des Trägers der Einrichtung, der HTZ gGmbH. Im Kita-Alltag wird getreu dem Motto „Gemeinsam können wir viel erreichen“ ein ganz besonderer Wert auf Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung gelegt. Deshalb wird das neue Außengelände für die Kleinsten mit vereinten Kräften gestaltet. Ein ortsansässiger Bauhof stellt benötigte Maschinen zur Verfügung und die Eltern und Erzieher setzen ihre Arbeitskraft ein. Die erhaltene Förderung soll vor allem für die Beschaffung von Bau- und Gartenmaterialien zur Gestaltung des Kita-Geländes aufgewendet werden. Ein lang gehegter Wunsch ist eine Nestschaukel für die Kleinsten, die mit diesem Stiftungspreis unterstützt wird.Den Erziehern und Eltern ist besonders wichtig, den Kindern eine altersgerechte Umgebung zu schaffen, um sich kreativ zu entfalten und einen abwechslungsreichen Kita-Alltag erleben zu können. Die Übergabe eines symbolischen Schecks fand am 28. Mai unter Anwesenheit der Kinder, Vertreter des Elternausschuss Herrn Thormann und der Leitung Frau Nobel statt. „Die Neugestaltung der Anlage der Kita „Zwergentreff“ ist eine tolle Sache. So bekommen die Jüngsten die Möglichkeit an der frischen Luft zu spielen und gleichzeitig wachsen Eltern und Erzieher als Gemeinschaft näher zusammen“, lobte Philipp Deutsch, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.deHonorarfreies Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie unter http://bit.ly/2X8rfut ______________________________________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com