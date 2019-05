Die Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder Marburg e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Marburg, 20.05.2019 – Die Elterninitiative für leukämie-und tumorkranke Kinder Marburg e.V. erhielt für ihr bemerkenswertes Engagement eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Die Einrichtung unterstützt die psychosoziale Begleitung betroffener Familien während der Krebserkrankung eines Kindes.



Getreu dem Motto „Hilfe geben – Mut schaffen“ setzt sich der Verein seit 1985 für die Verbesserung der Situation von Familien mit krebskranken Kindern ein und bietet ihnen Unterstützung nach individuellen Bedürfnissen. Ziel des Projektes ist die Entlastung der Familien in ihrem Alltag durch finanzielle, materielle und psychosoziale Hilfe. Außerdem ist der Verein eine stützende Anlaufstelle, welche betroffene Familien untereinander vernetzt, emotionale Unterstützung bietet und die Verbesserung des Krankheitsverständnisses, durch die Bereitstellung von Informationen, fördert.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder Marburg e.V.„Besonders wichtig ist es uns, den Familien Halt zu geben und ihnen neben fachlichem Rat auch einen sozialen Austausch zu bieten“, betonte Brigitte Schmidt, Vorsitzende der Elterninitiative. Die Einrichtung finanziert sich ausschließlich durch Spenden, sodass die Förderung der Town & Country Stiftung dazu beiträgt, Betroffene auch weiterhin umfangreich betreuen zu können.Die Übergabe eines symbolischen Schecks fand im Rahmen der 49. Gladenbacher Automobilausstellung statt. „Die Unterstützung der Elterninitiative verhilft den betroffenen Familien eine schwere Zeit zu überstehen und ihren von Krankheit geprägten Alltag zu bewältigen“, sagte Isabell Weber, Botschafterin der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.deHonorarfreies Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie unter http://bit.ly/2JwCYjB _____________________Town & Country StiftungAnger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com