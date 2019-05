Deutscher Kinderschutzbund Ludwigshafen wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Ludwigshafen, 24.05.2019 – Wenn Eltern sich trennen, dann sind es oft die Kinder, die am meisten darunter leiden. Der Deutsche Kinderschutzbund e.V. OV Ludwigshafen unterstützt besonders diese Kinder mit Therapie- und Beratungsangeboten. Für dieses bemerkenswerte Engagement erhielt die Einrichtung eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.



Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des DKSB Ludwigshafen.Mit dem sozialen Projekt „Begleiteter Umgang" ermöglicht die Einrichtung Trennungs- und Scheidungskindern einen Kontakt zum fehlenden Elternteil aufzubauen oder weiterzuführen. Zudem benutzt der DKSB Spielmaterialien für seine therapeutische Arbeit und hilft so den Kindern durch die schwere Zeit.„Wir freuen uns sehr über die Förderung und werden sie auch gut gebrauchen. Gerade planen wir die Besorgung eines Vitrinenschranks, um die therapeutischen Spielmaterialien vor Diebstahl und unbefugtem Benutzen zu schützen. Uns hat nur das Budget bisher gefehlt", betonte Frau Flögel, Projektleiterin des DKSB.Klaus Müller, Botschafter der Town & Country Stiftung, lobte das Projekt während der Spendenübergabe: „Die Unterstützung verhilft den kleinen Betroffenen dabei, ihre Gefühle zu sortieren und macht sie wieder stark für den Alltag."Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.