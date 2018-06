L'Osteria erobert nun auch Jena - Grand Opening für Ende August geplant

Ende August eröffnet dort die der mittlerweile 94. Standort der erfolgreichen und preisgekrönten Markengastronomie. L'Osteria ist in Deutschland, Österreich, England, der Schweiz und den Niederlanden erfolgreich. Am neuen Standort im Jena werden rund 1,6 Mio. Euro investiert und nach derzeitiger Planung rund 40 Arbeitsplätze (überwiegend in Vollzeit) geschaffen."Wir sind voller Zuversicht und Vorfreude, dass wir hier mit unserem Team ein ganz besonderes Restaurant eröffnen werden und die Gäste in Jena für unsere Pizza in Wagenradgröße, unsere hausgemachte Pizza und verführerische Dolci begeistern werden", so Management-Kollege Edgar Schleinitz. Für ihn steht der Standort aufgrund seiner hervorragenden und frequenzstarken Lage für Begegnungen und gute Kommunikation.