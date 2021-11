SSV Tennisherren 30 aus Kirchhorst starten siegreich in die Wintersaison 2021/2022

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |

Erneut siegen unsere Herren 30 des SSV Kirchhorst beim zweiten Match der Punktspielsaison in der Bezirksklasse! Das Auftaktspiel auswärts beim ASV Adelheidsdorf am 31.10.2021 begann schon grandios mit 5:1. Das erste Heimspiel am 06.11.2021 gegen die Herren 30 des SSV Plockhorst gewann unser Herrenteam mit 6:0.

Aufgestellt hatten die Kirchhorster in folgender Konstellation:Nach den Einzeln lagen die Kirchhorster sehr konfortabel mit 4:0 vorne, die beiden Doppel wurden aber auch ungefährdet gewonnen.Nach diesen zwei Spieltagen stehen die Herren 30 aus Kirchhorst nun auf dem ersten Platz der Tabelle und werden am Sonntag, den 21.11.2021 auswärts gegen die starke Truppe des Bortfelder TC e.V. von 1977 vermutlich um den Aufstieg kämpfen müssen. Die Bortfelder Truppe gilt als Favorit. Es wird ein spannendes Match erwartet. Sven Gennburg berichtete, dass er sich auf diesen spannenden Punktspielsonntag freut und hofft, viele Fans und Zuschauer zu erwarten. Natürlich dauert es noch bis zum 11.12.2021 bis das Endergebnis der Tabelle feststeht. Wir Tennisfreunde vom SSV Kirchhorst drücken auf jeden Fall weiterhin die Daumen und wünschen allen aus dem Team erfolgreiche und schöne Matches.