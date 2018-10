Isernhagen : Amadeus |

EINLADUNG



Sehr geehrte Damen und Herren,



hiermit lade ich Sie im Namen des FDP-Ortsverbandes Isernhagen herzlich zur Teilnahme ein:



Informationsveranstaltung und Podiumsdiskussion

zum Themenschwerpunkt



„Kostenfreie Kitas – Wie steigern wir die Bildungs- und Betreuungsqualität in unseren Einrichtungen?“



• Wie sieht die aktuelle Personalsituation aus?

• Welche Problemlagen entstehen durch die Umsetzung der Beitragsfreiheit?

• Wie ist aktuell der Bedarf an Plätzen und welcher Bedarf entsteht zukünftig?

• Wie stellt sich die finanzielle Belastung der Gemeinden im allgemeinen dar und für Isernhagen konkret?



Zeit: Dienstag, 30. Oktober, ab 19:00 Uhr

Ort: Isernhagen-Altwarmbüchen, Hotel und Restaurant Amadeus, Graugansweg 21-22

Leitung: Christiane Hinze, Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Isernhagen



Im Zentrum unserer Informations- und Diskussionsveranstaltung stehen neben Fragen zur Organisation insbesondere Erhalt und Ausbau der Betreuungsqualität in unseren Einrichtungen in Isernhagen vor dem Hintergrund der in Niedersachsen zum 01.08.18 eingeführten Beitragsfreiheit sowie offene Fragen zur Finanzierung bestimmter Betreuungs- bzw. Bildungsleistungen.



Mit freundlichen Grüßen



Ihre

Christiane Hinze

-Vorsitzende







Geplanter Ablauf der Informationsveranstaltung und Podiumsdiskussion des FDP-Ortsverbandes Isernhagen am Dienstag, den 30.10.2018:





Ab 19:00 Uhr: Begrüßung durch die Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Isernhagen Christiane Hinze





Ab 19:10 Uhr: Statements der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Podium:



• Arpad Bogya, Bürgermeister der Gemeinde Isernhagen

• Matthias Seestern-Pauly (MdB), kinder- und jugendpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

• Dr. Jens-André Paffenholz, Vorsitzender des KiTa-Gemeindeelternrats Isernhagen



Im Anschluss ab ca. 20:00 Uhr: Diskussion