Fluglärm in Isernhagen ist mal wieder ein Thema

Nachtruhe

So gegen 7:00 Uhr wird es ruhiger in Isernhagen?In den letzten zwei Nächten (29.6. / 30.6.) in der Zeit von 01:00 - 06:00 Uhr sind jeweils ca. 25 nach Plan festgelegte Starts von Flugzeugen auf der Nordbahn in östlicher Richtung durchgeführt worden. Diese habe ich live und mit viel Lärm in meinem Haus miterlebt. Das ist schon bald eine gefährliche Körperverletzung, wenn diese Maschinen in ca. 700m Höhe über unsere Dächer hinweg donnern!Wenn jetzt ein wirtschaftsliberaler Politiker oder die Vereinigung ProAirport sagt, dass er / sie vom Fluglärm nichts mitbekommt, dann leiden diese Menschen entweder an Schwerhörigkeit, bzw. an Wahrnehmungsstörungen.Ich bin auf deren Stellungnahme gespannt!Wie lange ist die Südbahn noch wg. Baumaßnahmen gesperrt?Wenn eine Startbahn über einen Zeitraum von Mai bis voraussichtlich September wg. Instandsetzungsarbeiten gesperrt werden kann, dann stellt sich schon die Frage nach deren Notwendigkeit überhaupt!Notwendig ist sie schon um die Lärmbelästigung auf mehr Einwohner zu verteilen, als wenige Einwohner mit viel Lärm zu belästigen, und krank zu machen! Das ist allerdings nicht die Lösung des Problems!Die Lösung ist nur eine wesentliche Einschränkung der Nachtflugerlaubnis. Wenn schon der Frachtverkehr dringend erforderlich ist, dann bitte die Touristikflüge in die normale Tageszeit verlegen.