Der Südlink betrifft uns alle!

Der Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen Südlink ist der Auffassung, dass diese Stromtrasse nicht der Energiewende dient, sondern im Gegenteil den Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke ermöglicht. Ihr Norddeutscher Sprecher Siegfried Lemke vom Umweltschutzverein erläutert:“ Unabhängige Wissenschaftler erklären uns, dass das vorhandene Höchstspannungsnetz nach Abschalten der Kohlekraftwerke auch etwaige Überschüsse aus Norddeutscher Windenergie aufnehmen kann. Es ist daher unsinnig in die falsche Technik zu investieren. Wir brauchen Speicher, um das Netz zu stabilisieren.“Die Bundesregierung und ihre tragenden Parteien unterstützen jedoch diesen Trassenbau mit einem Beschleunigungs-Gesetz, dass die Rechte der Bürger und Kommunen beschneidet. Ein vom Bundesverband konsultiertes Rechtsanwaltsbüro empfiehlt daher massenhafte Einsprüche, um spätere Rechte im Verfahren nicht auszuschließen.Der Verband hat dazu in Zusammenarbeit mit Aktiven der „Stromautobahn.de“ einenzu erreichen ist. Er ermöglicht grundsätzliche Einwendungen gegen Südlink sehr einfach möglich an die Bundesnetzagentur zu versenden:Siegfried LemkeAchtung: Frist für das Vorhaben 4: Wilster – Grafenrheinfeld (SuedLink) Abschnitt A: Wilster – Scheeßel endet am: 24.06.2019