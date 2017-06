ADFC-Fahrradklima-Test 2016 - Isernhagen erneut mit schlechten Noten

Beim jüngst in Berlin vorgestelltendes ADFC landeteder fahrradfreundlichsten Städte bzw. Kommunen seiner Größe.. Bemängelt haben die Isernhagener Radfahrerinnen und Radfahrer vor allemmit oft nicht einsehbaren Ein- u. Ausfahrten, die, die immer nochund dieFahrradfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor für moderne Gemeinden. Deshalb macht es uns Sorgen, dass sich die Isernhagener auf den Radwegen unwohl fühlen. Der Fahrradklima-Test zeigt bei anderen Städten, dass kontinuierliche Radverkehrsförderung auch honoriert wird und sich in einem guten Verkehrsklima niederschlägt. Schon mit vergleichsweise kleineren Maßnahmen ließe sich die Situation deutlich verbessern. Wenn Isernhagen ernsthaft daran gelegen ist, dass gemäß ihrem Radverkehrskonzept und Klimaschutzprogramm mehr Menschen aufs Rad steigen, dann muss jetzt gehandelt werden.in der Kategorie der Städte/Kommunen unter 50.000 Einwohner,. Imfür die Fahrradfreundlichkeit ihrer Gemeinde.. Die detaillierten Ergebnisse des Fahrradklima-Tests 2016 und bundesweite Trends finden Sie auf www.fahrradklima-test.de . Diefinden Siezur Fahrradfreundlichkeit unserer Kommune auchDer ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und wurde im Herbst 2016 zum siebten Mal durchgeführt. Er wird durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans 2020 mit rund 150.000 Euro gefördert. Über 120.000 Menschen stimmten bundesweit ab – eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem letzten Test im Jahr 2014. Die Zunahme führt der ADFC auf das wachsende Interesse am Thema Fahrrad und Radverkehr zurück.