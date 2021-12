Vokal Ensemble Isernhagen gestaltet 'Lebendigen Adventkalender'

Chor gibt Kostprobe und lädt zum gemeinsamen Singen im Freien ein

Dank der Initiative einer Isernhagener Bürgerin findet in diesem Jahr zum ersten Mal ein ‚Lebendiger Adventskalender‘ in den Altdörfern statt. Das Vokal Ensemble Isernhagen hat spontan und mit großer Freude zugesagt, sich dafür einen Abend frei zuhalten.Leider musste wegen der neuen Corona Verordnungen das diesjährige Adventskonzert in der Bothfelder St. Nicolai Kirche abgesagt werden. Eine kleine Auswahl des Programmes wird der Chor nun im Rahmen der Veranstaltungsreihe vortragen und anschließend alle Anwesenden zum gemeinsamen Singen auf dem Spielplatz einladen.Chorleiterin Anne Drechsel, deren Enkelkinder die transparente ’16’ gestaltet haben, wünscht sich in dieser kulturell eingeschränkten Zeit für alle Familien (und besonders für viele Kinder) ein stimmungsvolles Zusammensein. Laternen sind ausdrücklich erwünscht!Gern bewirten die Mitglieder des Vokal Ensembles die Anwesenden mit Glühwein und Kinderpunsch. Dafür bitte unbedingt eigene Becher mitbringen. Das Betreten des Spielplatzes ist nur unter der 2G Regelung möglich. Da voraussichtlich mehr als 25 Personen zusammen kommen, wird es die Möglichkeit geben, sich per Luca App oder über ein Kontaktformular anzumelden.Die Veranstaltung beginnt am 16.12.21 um 18 Uhr auf dem Spielplatz im Fasanenkamp 3-5 in Isernhagen HB und dauert ca. 20 Minuten.Für die Einlasskontrolle auf den Spielplatz bitte ca. 15 Min. früher da sein.Angesichts der sich ständig verändernden Corona-Verordnungen aktualisieren wir laufend alle Termine bzw. Absagen auf unserer Homepage www.vei.de oder auf unserer Facebook Seite.Wer ohne aktives Suchen über alle Konzerte und wichtige Termine des Vokal Ensembles informiert werden möchte, kann sich gern mit einer kurzen E-Mail bei Birgit Gramms unter b.gramms@gmx.de anmelden.