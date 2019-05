Verstehen und Erkennen in der Astrologie

Verstehen und Erkennen in der AstrologieBitte unbedingt telefonisch nachfragen, ob das Treffen auch die Mindestteilnehmerzahl von 7 Teilnehmern erreicht hat.Tel.: 0511/6409136Hallo und herzlich willkommen beim Meetup „Astrologietreff am Maschsee“ für Astrologieinteressierte und Astrologiebegeisterte. – Bei unseren Treffen reden wir über aktuelle Mundantransite, besprechen Horoskope, diskutieren über Aktuelles in der weltweiten archetypischen Kosmologieszene, CIIS, Esalen, DAV, ALL, AAGB, Solarfire, Nicolaus Klein, Peter Niehenke, VDA, Astrology University, Hellenistic Astrology, Chris Brennan, Lee Lehman, Cepler-College, Becca Tarnas, Richard Tarnas, Cosmos and Psyche, Liz Greene, Keiron Le Grice, Glenn Perry, Evolutionary Astrology usw. – Wir philosphieren über Thomas Ring und Dane Rudhyar und Alan Leo und was so gewünscht wird.Unser Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCnhST3QPeKVtEa03a... Horoskop: http://d.mp3vhs.de/ATaMH/Horoskop.pdf Radixdeutung: http://d.mp3vhs.de/ATaMH/Langform.pdf Astrologietreff am Maschsee – Büchergalerie - https://buch.vonabisw.de Die Homepage des Astrologietreff Isernhagen - https://ati.vonabisw.de Falls Du Dich zur Seite der Astrologiebegeisterten zurechnest, würden wir gern mit Dir ein Videogespräch über ca. 15 Minuten auf unserem Gesprächskanalveröffentlichen. Wir benutzen Zoom:Dazu gerne alles am Telefon: 0511/6409136Bis dahinVolker