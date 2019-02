Neuwarmbüchen „Helau 2019“

Gut gelaunt haben 50 Senioren am 13. Februar 2019 im Haus der Begegnung in Neuwarmbüchen Fasching gefeiert.Nach Würstchen, Kartoffelsalat, Berlinern und dem einen oder anderen Getränk ging es so richtig los. Viele Lacher bekam „Putzi Ursel“. Kein Auge blieb bei den ausgesucht witzigen und zweideutigen Witzen trocken. Nach einer kurzen Pause beanspruchte die „Flotte Elke“ die Lachmuskeln. Nach diversen Tänzen und einer lustigen Polonaise gab es dann noch ein Lob auf die Ü60jährigen Frauen aus Neuwarmbüchen. So viel Spaß und so viele Lacher hatten wir lange nicht mehr. Schade, dass der Abend wie immer viel zu schnell zu Ende ging.Bis bald „Helau“ und liebe Grüße im Namen des Orga-TeamsChristiane HinzeP.S. Am 8. Mai geht es auf zum Spargelessen! Info folgt Anfang April! Wir freuen uns auf Sie!!!