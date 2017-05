Vernichtet .....Abgerissen.....Zerstört am Mittwoch, 10. Mai 2017 in den frühen MorgenstundenBegegnungsstätte Neuwarmbüchen Treffpunkt Lohner Treff; Auf dem Kley 25; 30916 Isernhagen-Neuwarmbüchen.Eine Schande für die Infrastruktur in Lohne. Die AWO wird das erwirtschaftete Geld aus Spenden und erhrenamtlich geleisteter Arbeit nicht in Isernhagen verwenden.Dieses liegt mir seit gestern schriftlich vor!