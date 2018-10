Wieder Oktoberfest in Neuwarmbüchen

Bei Weißwurscht, Leberkaas, Semmln, Oktoberfestbier, viel Stimmung und guter Laune verbrachten über 60 Senioren einen stimmungsvollen Abend im Haus der Begegnung. Nach einem reichhaltigen Essen sorgte DJ Karl durch die richtige Musik dafür, dass die überschüssigen Kalorien wieder abtrainiert werden konnten. Die Fotos sagen mehr als alle Worte …Danke an die helfenden Hände von Gerald, Hans, Karl, Rudi, Walter, Antonia, Elke, Gretchen, Hanne, Margarete und, und, und ….Mittlerweile hat sich herumgesprochen, was das Orga-Team des Seniorenkreises so alles auf die Beine stellt. Die ständig steigende Zahl unserer „Fans“ bestärkt uns so weiter zu machen wie bisher. Für neue Gesichter sind wir immer offen und freuen uns auch auf Sie. Feiern oder fahren Sie nächstes Mal mit und haben Sie Spaß und Freude in unserer lustigen Truppe.Im Namen des SeniorenkreisteamsChristiane Hinze