DRK Seniorenkreis, wie immer unterwegs…

Unser erster Stopp war in Hille-Oberlübbe zum Frühstück und zur Modenschau. Da natürlich wieder Damen zur Präsentation gefehlt haben, sind unsere erfahrenen Models Ursula Wagner und Ingrid Wandschneider eingesprungen. Sehr elegant und chic haben sie die neuesten Modelle präsentiert! Nachdem wir uns in Ruhe umgesehen, und das eine oder andere Stück auch gekauft hatten, ging es weiter zum Spargelessen. Das war lecker! Eine riesen Auswahl an Schnitzeln, Schinken und Rührei, verschiedene Soßen und Spargel „satt“ ließ keine Wünsche offen. Sehr aufmerksam und umsichtig wurden wir bedient, und jeder bekam noch ein kleines „Mitbringsel“ mit nach Hause.Die letzte Station war dann eine Fahrt auf der Weser mit Schleusung. Das war sehr interessant. Ich war noch nie 13 Meter „abgesenkt“ worden. Das Wetter tat ein Übriges dazu. Auch wenn es zum Schluss ein paar dicke Regentropfen gab, war es ein schöner Tag!