Weihnachtsmärchen und Weihnachtsmarkt in Hildesheim 8.12.2021

Das Ziel dieses Ausfluges ist Hildesheim. Dort werden wir das Weihnachtsmärchen „ Die Schneekönigin“ um 11.00 Uhr im Theater Hildesheim sehen. Anschließend werden wir uns zu Fuß zum nächsten Eingang des Weihnachtsmarktes begeben. Auch dort wird kontrolliert! Nur wer eine Impf-Bescheinigung vorlegen kann, bekommt ein Bändchen an den Arm, der zum Betreten des Weihnachtsmarktes berechtigt.Um 15.00 Uhr treffen wir uns am Artal – Bus auf dem Busbahnhof um zum Ausklang des Nachmittags im „Sonnenhof“ gemeinsam Kaffee zu trinken. Danach treten wir die Heimfahrt an.Fahrtablauf:09:00 Uhr Abfahrt in NeuwarmbüchenCa. 9.05 Uhr Zustieg LohneCa. 9.10 Zustieg Kirchhorst (Supermarkt)Ca. 9.15 Zustieg Kirchhorst (Grethe)Ca. 9.25 Zustieg Altwarmbüchen „Rischteich“Ca. 9.30 Zustieg Altwarmbüchen „Blocksberg“Ca. 9.35 Zustieg Isernhagen KB „Heinrich-Könecke-Straße“Ca. 9.40 Zustieg Isernhagen NB „Dehne“Ca. 9.45 Zustieg Isernhagen HB „Feuerwehrhaus“Ca. 9.50 Zustieg Isernhagen HB Ecke „Bahnhofstraße“Weitere Zustiege an anderen Orten in Absprache!Für die Fahrt entstehen Kosten in Höhe von 40 Euro für die Theaterkarten, das Kaffeetrinken und natürlich die Hin- und Rückfahrt.Anmeldungen bitte bis zum 15. November 2021 per Mail an christiane.hinze@t-online.de oder per Telefon unter 05139-895946. Überweisungen der gesamten Summe von 40 Euro ebenfalls bis zum 15. November 2021 bitte auf das Konto DRK Isernhagen: SpKa Hannover IBAN: DE53 2505 0180 1052 2703 76. Verwendungszweck „Hildesheim“.Bitte teilen Sie mir mit wo Sie einsteigen möchten, Ihre Adresse und Ihren Impfstatus!!!!Bleiben Sie gesund!!!HerzlichstChristiane Hinze