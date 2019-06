Großeinsatz für die Neuwarmbüchner Spätlese

Am Dienstag war die Fahrradprüfung für 45 Grundschulkinder angesetzt. Unter der Anleitung von Antje Schenke (Polizei Burgwedel) wurden 14 verschiedene Verkehrssituationen mit „Prüfern“ besetzt um festzustellen, wie sicher die Kinder mit den entsprechenden Gegebenheiten umgehen. Nach ca. 2 Stunden waren alle „Prüflinge“ wieder am Haus der Begegnung angekommen. Die Auswertung mit den Anmerkungen findet dann später in der Schule unter der Regie von Frau Schünemann statt. Für die Senioren fand der Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem sich über viele Vorkommnisse bei der Prüfung ausgetuscht wurde, einen geselligen Abschluss.Schon am Mittwoch trafen sich wieder alle im Haus der Begegnung. Bei heißem Sommerwetter stand „Grillen“ auf dem Programm.Durch eine großzügige private Spende konnte das DRK Seniorenkreisteam die Besucher zur Begrüßung mit Aperol-Spritz und Sekt begrüßen. Durch den Zuschuss des Ortsrates ist es möglich diesen „Bunten Abend“ immer noch für den gleichen Obolus wie vor 15 Jahren anzubieten. Dafür ein dickes „Dankeschön“!Trotz über 30 Grad ließen sich Gerald (Ratajczak) und Rudi (Reinhardt) am Grill nicht beirren. „Eine Wurst ist rundum gegrillt, sonst bleibt sie auf dem Rost!“ stellte Gerald fest. Auch wenn es wie immer nicht schnell genug gehen konnte, gab es nur „ordentlich gegrillte“ Wurst. Das DRK Seniorenkreisteam arbeitet nach den langen Jahren so Hand in Hand, dass Worte völlig überflüssig sind. Nach der Musik von DJ Karl (Karl Zimmermann) kamen alle schnell in Schwung und haben einen lustigen Abend verlebt.„Das Schönste für mich war, dass nicht nur die Mitglieder des Seniorenkreisteams (Antonia Cuny, Gretchen + Walter Imsen, Elke Krawczyk, Margarete + Gerald Ratajczak, Hanne + Rudi Reinhardt, Uschi Roth, Christiane Hinze), sondern auch alle anderen, die bis zum Schluss geblieben sind, ganz selbstverständlich mit aufgeräumt haben“, stellte Christiane Hinze fest.Am 23. Oktober findet ab 17.00 Uhr das traditionelle Oktoberfest im Haus der Begegnung statt. Wir freuen uns auf Euch/Sie und einen zünftigen Abend!Im Namen des DRK SeniorenkreisteamsChristiane Hinze