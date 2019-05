Grill Party

Isernhagen : Haus der Begegnung |





Am 5. Juni 2019 ab 17.00 Uhr wird im Haus der Begegnung in Neuwarmbüchen wieder gegrillt. "DJ Karl" sorgt für gute Laune, das "Grillteam" für gut gegrillte Bratwürste, das "Küchenteam" für Getränke und einen leckeren Nachtisch, gute Laune muß mitgebracht werden!!!



Das DRK Seniorenkreisteam würde sich über eine rege Beteiligung sehr freuen, denn gern möchten wir alle gemeinsam lustige Stunden verbringen.



Damit ausreichende Würste vorhanden sind, melden Sie sich bitte bis zum 1. Juni an unter 05139-895946. Wir freuen uns auf Sie!