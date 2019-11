Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Celle mit Besuch des Weihnachtsmärchens „Eine Woche voller Samstage“

Isernhagen : neuwarmbüchen |

Das Ziel Ihres Ausfluges am 11. Dezember 2019 ist die Stadt Celle. Dort angekommen steht der Besuch im Celler Schloßtheater auf dem Programm. Sie besuchen die Vorstellung "Eine Woche voller Samstage", nach dem Kinderbuchklassiker von Paul Maar. Nach der Vorstellung besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in der Celler Altstadt. Die Stadt Celle wurde im letzten Jahr mit ihrem Weihnachtsmarkt zur "Best Christmas City" ausgezeichnet. Erleben Sie die weihnachtliche Stimmung und genießen Sie bei einem Bummel diverse Köstlichkeiten. Anschließend fahren Sie mit dem Reisebus weiter zum "Müller's Waldcafé" in Celle-Hustedt. Dort werden Sie zum gemeinsamen Kaffeetrinken erwartet. Bei Kaffee/Tee satt und einem Stück hausgemachte Torte können Sie über die Erlebnisse des Tages plaudern. Anschließend erwartet Sie Ihr Reisebus und Sie treten die Heimreise an.



Fahrtablauf:

09:15 Uhr Abfahrt in Neuwarmbüchen

Ca. 9.20 Uhr Zustieg Lohne

Ca. 9.25 Zustieg Kirchhorst (Supermarkt)

Ca. 9.25 Zustieg Kirchhorst (Grethe)

Ca. 9.30Zustieg Altwarmbüchen „Rischteich“

Ca. 9.35 Zustieg Altwarmbüchen „Blocksberg“

Ca. 9.40 Zustieg Isernhagen KB „Heinrich-Könecke-Straße“

Ca. 9.45 Zustieg Isernhagen NB „Dehne“

Ca. 9.50 Zustieg Isernhagen HB „Feuerwehrhaus“

Ca. 9.55 Zustieg Isernhagen HB Ecke „Bahnhofstraße“

Weitere Zustiege an anderen Orten in Absprache!



Programm:

10:30 Uhr Ankunft am Schloßtheater in Celle

11:00 Uhr Beginn der Vorstellung anschließend Freizeit auf dem Weihnachtsmarkt

15:30 Uhr Weiterfahrt nach Celle-Hustedt

16:00 Uhr Kaffeetrinken

17:00 Uhr Rückfahrt nach Isernhagen



Für die Fahrt entstehen für Theaterkarten, Kaffeetrinken und Bus Kosten von 36 Euro.



Anmeldungen bitte bis zum 1. Dezember per Mail an christiane.hinze@t-online.de oder per Telefon unter 05139-895946. Überweisungen der gesamten Summe von 36 Euro bis zum 1. Dezember bitte auf das Konto DRK Isernhagen: SpKa Hannover IBAN: DE53 2505 0180 1052 2703 76. Verwendungszweck „Weihnachtsmarkt“.

Bitte teilen Sie mir mit wo Sie einsteigen!!!!

Herzlichst



Christiane Hinze