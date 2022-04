Vegan-Tankstelle in den WechselWelten Ingolstadt

Ingolstadt : WechselWelten |

Vegan-Tankstelle ist Anlaufstelle und Treffpunkt, hier kann zu Klimaschutz und Gewaltfreiheit aufgetankt werden, denn diese beginnen bei jeder/jedem selbst.



Auf der Suche nach Möglichkeiten, das eigene Leben umweltverträglicher zu gestalten, kommt man nicht mehr um den Begriff „vegan“ und die angeblich vielen guten Gründe dafür herum.



Ein neues Angebot in Ingolstadt, die Vegan-Tankstelle, möchte Menschen bei ihrem Start in ein immer-veganeres Leben unterstützen und sieht sich als Bindeglied zwischen Neugierigen und bereits Erprobten. Interessierte mit Unsicherheiten und Fragen zum Thema finden hier Informationen und verständnisvolle Menschen, die einst ebenfalls ratlos vor der Lösung der Frage standen, was sie nach ihrem Bewusstseinswandel denn nun überhaupt noch essen könnten, ohne das System Massentierhaltung weiterhin zu unterstützen. Denn egal welches das individuelle Hauptmotiv dafür ist, mit veganer Ernährung zu beginnen, zumeist landet man bei Massentierhaltung als Ursache zahlreicher Probleme. Daneben kommen viele Menschen auch durch gesundheitliche Probleme oder Zivilisationskrankheiten zur veganen Ernährung, meist sind bereits nach wenigen Wochen positive Veränderungen in Befinden und Blutwerten feststellbar.