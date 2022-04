Pflanzentauschbörse in den WechselWelten

Ingolstadt : WechselWelten |

es ist wieder soweit! Zum zweiten Mal bieten wir Ihnen in den WechselWelten Ingolstadt am 21.05.22 von 10 - 16 Uhr die Plattform, um überzählige Pflanzen oder Ableger in andere Hände zu geben und vielleicht selbst kleine, grüne Schätze zu finden. Zum Treffen Gleichgesinnter und Austausch von GärtnerInnenwissen. Bitte beschriften und topfen Sie die Pflanzen, damit diese den Umzug sicher überstehen.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, die selbstverständlich kostenlos ist.