Ingolstadt : WechselWelten |

Eine Lesung zum Thema "Glück": Philosophisches, zum Schmunzeln und zum Nachdenken.



Im Anschluss an die Lesung kann sich gerne noch ausgetauscht werden!



Francesca Pane ist Schauspielerin, Regisseurin, schreibt selbst Theaterstücke, Märchen und Texte für jedes Alter. Mittlerweile ist sie seit 21 Jahren freiberuflich in vielen Institutionen, wie z.B. Stadtmuseum, Altstadttheater, Kap94 engagiert und tätig gewesen und wird es weiterhin in vielen weiteren Projekten sein. Für sie ist Glück auch "nur" ein Stück Sahnetorte!