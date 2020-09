Ausstellung MAX BILLER, Ingol/Stadt meiner Träume,Berge und andere Immobilien

Ingolstadt : Ingolstadt, Harderbastei |

Ausstellung in der Reihe " Kunststücke" des BBK Ingolstadt

Der Künstler Max Biller zeigt etwa 50 Bilder, Öl auf Leinwand mit Motiven aus Ingolstadt und der näheren und weiteren Umgebung.

Ferner zeigt er Zeichnungen zu Marie- Luise Fleißer.Ein weiterer literarischer Bezug ist die Auseinandersetzung mit dem Roman " Frankenstein".

Die Bilder sind vor der Natur gemalt.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog

Dauer: 12.09.- 04.10. 2020

Öffnungszeiten: Do bis So .11.00 - 18.00 Uhr

Die Ausstellung nimmt teil am " Ingolstädter Wochenende der Museen"

d.h. am Sa. 12.09 ist von 11.00 - 24.00 Uhr geöffnet.

am So. von 11.00- 18.00 Uhr

An diesen Tagen ist der Künstler anwesend.