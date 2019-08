Iglinger Kinderkleidermarkt 05. Oktober 2019

Am Samstag, den 05.10.2019 von 11.00 - 13.00 Uhr findet der beliebte Kleidermarkt für gebrauchte Kinderkleidung, Kinderzubehör und Spielzeug in der Turnhalle der Grundschule in 86859 Igling, Schulstraße 14 statt.



Insbesondere findet man dort schöne und gut sortierte Baby- und Kinderbekleidung für die kühleren Tage bis zur Größe 146. Neben Autositzen, Fahrräder, Schlitten, Bobs und Kinderwägen werden auch Sport- und Spielzeug sowie Spiele, Bücher DVDs und vieles mehr verkauft.Schwangere können gern in Begleitung einer weiteren Person von 9.30 – 10.30 Uhr die entspannte Atmosphäre nutzen und sich mit umfangreichem Kleinkindbedarf und Umstandsmoden eindecken. Bitte den Mutterpass mitbringen! Der Erlös (15% vom Verkauf und 10% zusätzlich auf den Einkaufspreis) kommt im vollen Umfang der Kindertagesstätte Igling zugute.Neue Nummernvergabe:Von 10. September 2019, bis 22. September 2019, unter (E-Mail) kleidermarkt@kita-igling.deDie Ware wird am Freitag, 04.10.2019 zwischen 15.00 - 17.00 Uhr angenommen und kann am Samstag, 23.03.2019 von 17:00 - 17.30 Uhr wieder abgeholt werden.Alle Informationen noch einmal ausführlich unter http://www.kita-igling.de