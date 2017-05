Boxen in Idar-Oberstein. Nachwuchsturnier im Festzelt

Spiessbratenfest in Idar-Oberstein vom 23. bis 27. Juni 2017 auf dem Festgelände Vollmersbachstraße 55743 Idar-Oberstein. Und da ist traditionsgemäß auch der Boxclub Faustkämpfer e.V. Idar-Oberstein vertreten, der am 24. Juni ab ca. 16 :30 Uhr ein Nachwuchsturnier ausrichtet. Nachwuchsboxer aus Idar-Oberstein, dem Rheinland und den angrenzenden Verbänden werden spannende Kämpfe im Seilgeviert abliefern, werden im Festzelt oder auf dem Freigelände (je nach Wetterlage) die Boxfans und Zuschauer begeistern.Ein weiterer Tipp: „Wie in jedem Jahr folgt kurz drauf ja die zweite Veranstaltung des Idar-Obersteiner Boxclubs am 19. August auf dem Schleiferplatz vor der Brasserie.“News in Kürze bei Boxen ist Magie und dem Sportreporter24. http://sportreporter24.de Die Sportreporter: