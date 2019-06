FLOHMARKT in Hungen Inheiden

Hungen : Obstanlage Inheiden |

FLOHMARKT zum Sommerfest des VGL Inheiden e.V. in 35410 Hungen Inheiden. Jedes Jahr der Renner. Platz wird weiträumig ausgeschildert einfach nach Hungen Inheiden kommen. Platzvergabe für alle von 6-8 Uhr Markt von 08-15 Uhr.



Alle Infos gibts nur auf www.Alpha-Events.org



