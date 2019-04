Tiere im Blick: Faszination Heimtierwelt startet großen Fotowettbewerb

Gesucht werden die schönsten tierischen Momente – eingefangen und aufgenommen aus der ganz persönlichen Perspektive der Hobbyfotografen. Der Wettbewerb startet ab sofort und läuft bis zum 31. Mai 2019. Insgesamt werden die 20 schönsten Tiermotive, die zuvor von der Wettbewerbsjury ausgesucht wurden, von den Besuchern der Heimtiermesse per Stimmabgabe bewertet und die Sieger mit attraktiven Gewinnen prämiert. Zielsetzung des tierischen Fotowettbewerbs ist es, die tierisch schönsten Augenblicke in ihrer liebenswerten Schönheit festzuhalten und die verschiedenen Facetten des tierischen Moments einer breiten Öffentlichkeit auf der Faszination Heimtierwelt vor Augen zu führen.Aufgeteilt ist der Wettbewerb in zwei Altersgruppen. Den Gewinnern aus den jeweiligen Gruppen winken tolle Preise. So erhalten die drei Erstplatzierten der 6- bis 13-jährigen Fotografen Eintrittskarten für den ganz besonderen Tierbesuch im Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf, der mit seiner einzigartigen Mischung aus Aquarium, Terrarium, Insektarium sowie thematischen Schauräumen jede Menge interessante Einblicke in die Welt der unterschiedlichsten Tierarten bietet. In der Altersgruppe ab 13 Jahre werden die ersten drei Plätze mit Einkaufgutscheinen des Titelsponsors der Messe zookauf belohnt. Da freuen sich Mensch und Tier. Doch damit nicht genug: Das Motiv der oder des Erstplatzierten aus der jeweiligen Altersgruppe wird zudem im kommenden Jahr eine Postkarte zur Vorankündigung der Heimtiermesse schmücken.Die 20 von der Jury ausgelobten Teilnehmer der preisverdächtigen Fotos erhalten unmittelbar im Anschluss an die Vorauswahl jeweils zwei Freikarten zur Messe als elektronisches Ticket per E-Mail. Und unter allen weiteren Einsendungen verlost der Veranstalter takefive-media GmbH zusätzlich 50 x 2 Freikarten zur Heimtiermesse, die ebenfalls per E-Mail versandt werden.Und so könnt Ihr mitmachen:Eingereicht werden die tierischen Bildmotive über die Homepage der Faszination Heimtierwelt. Daten rund um die Teilnahme werden über ein separates Formular ausgefüllt. Dies steht den Foto-Amateuren ebenfalls auf der Homepage der Faszination Heimtierwelt zum Download bereit.Alle Infos unter: www.faszination-heimtierwelt.de/fotowettbewerb