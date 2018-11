Großes Gewinnspiel im zookauf Wermelskirchen: Die glücklichen Gewinner stehen fest

Zur Neueröffnung des zookauf-Standortes in Wermelskirchen mit einem vielfältigen und bunten Programm aus Angebotsaktionen, Futtermittelberatungen sowie dem Besuch eines Tierfotografen, war ein weiterer Höhepunkt für die Besucher die Teilnahme an einem äußerst attraktiven Gewinnspiel. Wer auf den ausliegenden Gewinnspielkarten die beiden Fragen richtig beantwortete, dem bot sich die Chance auf sehr lukrative Preise. Als Hauptgewinn lockte ein hochwertiges Pedelec der Marke e-bike, das die zookauf-Gruppe gemeinsam mit der Futtermarke Nutro verloste. Mit einem zookauf Gutschein im Wert von 150 Euro, dem XXL-Plüschtier „Geier Gustav“, einer Rampe sowie eine Transportbox wurden die Preise für die Plätze zwei bis fünf belegt.Inzwischen wurden die fünf glücklichen Gewinner der großen zookauf-Gewinnspielaktion ausgelost. Dabei hatte Hundebesitzerin Daniela allen Grund zur Freude, denn ab sofort sichert eine Transportbox der Marke Hunter den Transportweg ihres Vierbeiners. Gleich zwei Wermelskirchener freuten sich mit Platz vier und drei, über eine Hunderampe der Marke Trixie sowie über das XXL-Plüschtier „Geier Gustav“ im Wert von über 140 Euro. Platz zwei und damit einen zookauf Gutschein im Wert von 150 Euro erhielt ein Tierfreund aus Remscheid, der sich nun aus einem Produktportfolio aus über 7.500 Heimtierartikeln seinen eigenen Warenkorb zusammenstellen kann. Der Hauptgewinn ist sportlich: Von nun an ist für den Wermelskirchener Oliver mit einem Pedelec der Marke e-bike ein Fahrspaß der ganz besonderen Art garantiert.„Wir bedanken uns bei allen Kunden und Besuchern für die so außerordentlich große Teilnahme an unserem Gewinnspiel, gratulieren den fünf Gewinnern sehr herzlich zu ihren tollen Preisen und wünschen viel Spaß damit“, freut sich Marktleiterin Mareike Schmitz, die die hochattraktiven Preise gleich persönlich im Standort Wermelskirchen übergab.