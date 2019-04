Fachforum Heimtier 2019: Kartenvorverkauf des Branchenevents gestartet

Ende Juni verwandeln sich die Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf wieder in ein Mekka für Heimtierbegeisterte. Mit der Doppelmesse Faszination Heimtierwelt und Fachforum Heimtier bietet der Veranstalter takefive-media GmbH gemeinsam mit der zookauf-Gruppe sowohl interessierten Endverbrauchern als auch der Fachwelt zahlreiche Innovationen, aktuelle Trends sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um eine verantwortungsvolle Heimtierhaltung.Das Fachforum Heimtier, das ausschließlich Fachbesuchern wie Groß- und Einzelhändlern, Herstellern sowie anderen Besuchern mit Branchenbezug, vorbehalten ist, präsentiert sich als B2B-Verlängerung der Faszination Heimtierwelt. So zeigen und verkaufen die Hersteller auf der Faszination Heimtierwelt ihre Marken und endkundenorientierten Präsentationsideen an Heimtierhalter, während sie Fachhändlern und anderen Branchenexperten im deutlich kleineren und exklusiven Rahmen der B2B-Halle für fachliche Dialoge, kompetente Informationen und Beratungsangebote zur Verfügung stehen. Zudem können sie Neuheiten ausstellen, die bislang nur dem Fachhandel vorbehalten sind und Rabattaktionen bereithalten. Auch im B2B-Bereich steht eine große Auswahl spannender Vorträge und Workshops für ein interessiertes Publikum auf der Agenda. Die Ausstellungsfläche der B2B-Veranstaltung ist bereits vollständig ausgebucht.Das Tagesticket, das den Fachbesuchern als Kombiticket den Eintritt sowohl zum Fachforum Heimtier in der Halle am Wasserturm als auch den Zutritt zur Faszination Heimtierwelt in die Alten Schmiedehallen ermöglicht, ist für 18 Euro erhältlich. Wer das komplette Wochenende in die Welt der Heimtiere eintauchen möchte, erlangt mit der 2-Tageskarte die Berechtigung zum Eintritt beider Messeveranstaltungen. Buchbar ist dieses Kombiticket für 24 Euro.Weitere Informationen zum Kartenverkauf erhalten Fachbesucher unter:www.faszination-heimtierwelt.de/fachforum-heimtier/tickets-fachforum-heimtier