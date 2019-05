Das große Casting beginnt: Faszination Heimtierwelt sucht das „Tierische Dreamteam 2019“

Erneut erwartet Tierfreunde ein abwechslungsreiches und informatives Messeangebot für Groß und Klein. Das Unterhaltungsprogramm wird mit dem Wettbewerb des „Tierischen Dreamteams“ gekrönt und bietet talentierten Mensch-Hund-Duos eine große Bühne.Ob ausgeklügelte Tricks, spektakuläre Performances oder attraktive Showeinlagen: Ambitionierte Mensch-Hund-Teams begeisterten die Zuschauer schon in den letzten beiden Jahren und bewiesen, dass der geliebte Vierbeiner noch einiges mehr leisten kann als den täglichen Spaziergang. Am letzten Juni-Wochenende steht für talentierte Zwei- und Vierbeinern der große Aktionsring der „Faszination Heimtierwelt“ bereit. Ab sofort können sich Heimtierfreunde mit ihren tierischen Begleitern für den Vorentscheid bewerben und sich im direkten Wettbewerb um den Titel des „Tierischen Dreamteams 2019“ einer Fachjury, bestehend unter anderem aus Birgit Zelter-Dähnrich, Vorstand egesa-zookauf eG, und Dirk Lenzen, Filmtiertrainer der Hundeschule Animalstar, präsentieren.Die zwei- und vierbeinigen Duos müssen Teamwork beweisen, die Fachjury mit ihren Leistungen überzeugen sowie im Rahmen des Messe-Castings einen kurzen Parcours mit verschiedenen Übungen aus den Bereichen Gehorsam, Geschicklichkeit und Freestyle durchlaufen. Jeder Teilnehmer, der den Vorentscheid erfolgreich gemeistert hat und zum Casting am 29. und 30. Juni 2019 auf der Faszination Heimtierwelt 2019 eingeladen wird, erhält vorab ein kleines Futtertrainingspaket sowie zwei Freikarten für die Messe.„Wir freuen uns auch dieses Jahr auf kreative Beiträge und tolle Teams. Die Faszination Heimtierwelt bietet talentierten Mensch-Hund-Duos mit dieser Aktion den perfekten Rahmen und belohnt die ambitionierte Arbeit der Teilnehmer“, so die Projektleiterin der Faszination Heimtierwelt Johanna Krapp. „Zwei- und Vierbeiner können beweisen, was in ihnen steckt und werden anschließend mit dem Titel des ‚Tierischen Dreamteams 2019‘ gekrönt.“ Veranstaltungsleiter Stephan Schlüter ergänzt: „Darüber hinaus möchten wir unseren Kooperationspartnern Dr.Clauder's und zookauf danken, mit deren Unterstützung wir dieses besondere Rahmenprogramm auf die Beine stellen konnten.“Das am Messesamstag gekürte „Tierische Dreamteam 2019“ kann sich über tolle Preise freuen. So wartet auf den Sieger ein großes Foto-Special im bundesweit erscheinenden zookauf-Kundenmagazin Heimtier-Journal sowie ein zookauf Einkaufsgutschein. Auch die Zweit- und Drittplatzierten werden für ihren Einsatz und Talent belohnt und erhalten einen zookauf Einkaufsgutschein.Wer von Showeinlagen nicht genug bekommt, dem steht auch am Messesonntag ein spannendes Bühnenprogramm bereit. Bei „Das Dogtalent“ erwarten Zuschauer aufregende Dog-Shows, Dog-Dance, Trickdog, Hundesport und vieles mehr. Das neue Casting-Format für Hund und Halter wird auch in Düsseldorf auf der beliebten Heimtiermesse haltmachen.Die Heimtiermesse für die ganze Familie!Das unvergessliche Messeerlebnis in den Alten Schmiedehallen des AREAL BÖHLER in Düsseldorf findet am 29. und 30. Juni 2019 jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Auf 8.000 qm können Besucher wissenswerte Informationen erhalten, Showacts besuchen, an Mitmach-Aktionen teilnehmen und Fachvorträgen lauschen.Weitere Informationen rund um die Messe Faszination Heimtierwelt finden Sie unter: www.faszination-heimtierwelt.de.