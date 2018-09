Kraftorte in Deutschland - Externsteine bei Horn-Bad Meinberg

Schon in vorchristlicher Zeit sollen die Externsteine im Teutoburger Wald ein besonderer Ort für die Menschen gewesen sein. Ob es sich bei der markanten Felsformation wirklich um einen Kultplatz oder gar um eine Sternwarte aus germanischer Zeit handelt, ist wissenschaftlich allerdings nicht nachweisbar. Gefunden wurden hier aber auf jeden Fall Feuersteinspitzen aus der Steinzeit, und zr Sommersonnenwende kommen hier regelmäßig Esoteriker aus ganz Deutschland zusammen. Im Mittelalter entstand mit dem Kreuzabnahme-Relief die älteste aus massivem Stein gehauene Steinmetzplastik nördlich der Alpen. Im Infozentrum erfahrt ihr weitere, spannende Details zur Geschichte dieses faszinierenden Naturdenkmals. Und ob wissenschaftlich nachweisbar oder nicht - lasst einfach die zauberhafte Stimmung an den Externsteinen auf euch wirken!

Sonore Klänge wabern uns entgegen, als wir vom Infozentrum Richtung Externsteine spazieren. Am hölzernen Drachen am Randes des Waldweges sitzt ein Didgeridoo-Spieler und entlockt seinem Instrument diese faszinierenden Töne. Die passen perfekt an diesen mystischen Ort. Nur ein paar Schritte weiter öffnet sich der Wald, und die Externsteine liegen wie an einer Schnur gezogen vor uns. Am Fuße der Sandsteinformation steht ein Mann in mittelalterlicher Kluft und bläst immer wieder in ein Horn. Gefilmt wird er dabei von einem Fernsehteam. An den Steinen selbst herrscht an diesem Tag eine Menge Trubel. Touristen aus dem In- und Ausland spazieren wie wir um die Felsen und schauen teils mit ängstlichem Blick nach oben zum Wackelstein. Aber der ist sicher auf der Felsspitze verankert und stürzt nicht hinunter.Wer die Steine aus einer anderen Perspektive erleben möchte, kann sie gegen ein Eintrittsgeld sogar besteigen. Höhenangst solltet ihr dabei aber nicht haben. Wenn ihr lieber auf dem Boden bleibt, könnt ihr aber auch viele spannende Details wie das Felsengrab oder das Lippische Wappen am Naturdenkmal entdecken. Und wenn ihr die mächtigen Felsen berührt und in euch geht, spürt ihr vielleicht auch die besondere Kraft dieses Ortes.Erlebt mit mir die Externsteine in meiner kleinen Bildergalerie!Drache an den Externsteinen: https://www.myheimat.de/horn-bad-meinberg/gedanken...