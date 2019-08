Verwöhn-Frühstück für Familienangehörige schwer erkrankter Kinder: Die McDonalds Kinderhilfe Stiftung wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Homburg : Ronald McDonald Haus |

Ein Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder: Das Ronald McDonald Haus Homburg der McDonalds Kinderhilfe Stiftung erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für schwer erkrankte Kinder und deren Familien eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Während sich die betroffenen Kinder zur Behandlung im Universitätsklinikum befinden, können ihre Familien im Ronald McDonald Haus in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses zeitweilig unterkommen. Mit einem angebotsreichen und gesunden Frühstück an jedem Dienstagmorgen soll den Familienmitgliedern Kraft für lange Tage im Krankenhaus geschenkt werden.

Eltern und Geschwister können im Ronald McDonald Haus Homburg temporär, in unmittelbarer Nähe der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Saarlandes wohnen und so das erkrankte Kind bzw. Geschwisterkind in einer schweren Zeit unterstützen. Getreu dem Motto „Gesund in den Tag" bietet die Einrichtung seit 2005 ein wöchentliches Verwöhn-Frühstück für Familien an. Das vielfältige Frühstücksangebot verhilft den belasteten Familien dazu, Kraft und Energie für ihren Tag zu sammeln. In einer warmen und gemütlichen Atmosphäre, mit frischen Säften, selbst gebackenem Brot, hausgemachten Brotaufstrichen sowie Gemüse und Obst können die Familien eine Abwechslung zum Krankenhausalltag erleben und eine Auszeit am frühen Morgen genießen. Die Familien können sich austauschen und Kraft tanken für einen langen Tag am Krankenbett ihres kleinen Schützlings.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Ronald McDonald Hauses Homburg und der McDonalds Kinderhilfe Stiftung. „Die Familien fühlen sich bei uns wohl, tauschen sich während des Frühstücks aus und genießen diese kleine, aber wertvolle Auszeit. Unser Zuhause auf Zeit gibt ihnen damit Geborgenheit und ein wenig Normalität" erklärt Tanja Meiser, Leiterin des Ronald McDonald Haus Homburg, „Die Förderung hilft uns dabei, unser Verwöhn-Frühstück weiterhin umzusetzen".„Das Ronald McDonald Haus unterstützt den Heilungsprozess des erkrankten Kindes dadurch, dass die ständige Nähe zu den Eltern und Geschwistern möglich ist. Viele Eltern hätten sonst eine sehr weite Anreise zur Kinderklinik, was die ohnehin schwierige Situation der Familien noch zusätzlich belasten würde. Deshalb finde ich die Einrichtung und deren Aktionen sehr unterstützenswert." Sagte Manfred Stoll, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de