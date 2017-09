Verkaufsoffener Sonntag Homburg 2017

Am Sonntag shoppen gehen ist doch nicht möglich? Doch in Homburg gibt es wieder Verkaufsoffene Sonntage bei denen alle Läden zur Verfügung stehen. Jetzt heißt Jacke und Schuhe an und auf geht es in die Stadt!

Verkaufsoffener Sonntag Homburg

Eigentlich ist der Sonntag ein Ruhetag. Doch an den Verkaufsoffenen Sonntagen ist das nicht der Fall. In allen Geschäften kann sechs Stunden lang eingekauft werden. Von 13 bis 18 Uhr ist es möglich sämtliche Artikel zu erwerben. Bei bis zu vier Verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr hat jeder die Gelegenheit zu shoppen, was das Zeug hält.Der nächste Termin steht am 15.10.2017. Viele Geschäfte wie Dehner; Media Markt; Edeka; Globus Einöd; Real; H&M; Müller Drogeriemarkt; My Shoes; Sturm und Drang KG; Peek & Cloppenburg; Globus haben geöffnet:15.10.17 - Homburg03.12.17 - Homburg04.02.18 - HomburgInformation zu den verkaufsoffenen Sonntagen Weitere Informationen hier