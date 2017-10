Der Weihnachtsbaumverkauf 2017: Niedersachen

Niedersachsen bietet einige Stellen für den Weihnachtsbaumverkauf 2017 an. Dabei kann einem das vorherige Informieren eine Menge Zeit sparen und den Stress rund um Weihnachten minimieren.

Der Herbst dreht so langsam dem Ende. Nicht mehr lange und der duft von Lebkuchen, Glühwein, Gewürzen und Marzipan liegt in Luft. Um die Tage allerdings gemütlich auf dem Weihnachtsmarkt genießen zu können, sollte man vorher bereits Christbaum und Zubehör besorgt haben. Dabei kann die Übersicht über den Weihnachtsbaumverkauf in Niedersachsen eine kleine Hilfe sein, denn so können Sie den Überblick behalten.WilkenshoffKampweg 2aTelefon: 04165 – 212 923Hof OelkersKlauenburg 6Telefon: 04165/222000Obsthof LefersOsterjork 140Telefon: 04162/375Günter PoppeRuschwedeler Straße 62Telefon: 04164/88660Weitere Anlaufstellen gibt es hier