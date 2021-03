Aktuelle - Informationen - Das muss man wissen zum… -53. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen 21. – 22.August 2021„Cars & Fun“Termin:21. – 22. August 2021Ort / Veranstaltungsgelände:Rennstrecke "Uphöfener Berg" (2,030 km) in 49176 Hilter-Borgloh ( ca. 10 km südlich von Osnabrück)Anfahrt:Autobahn A 33, Abfahrt Hilter a.T.W. (Abfahrt Nr.12)Autobahn A 30, Abfahrt Melle-West (Abfahrt Nr.23)Navigation: Ort: 49176 Hilter a.T.W., Straße: „Alt Uphöfen“Großes Automobilsport – Event mitFIA International Hill Climb Cup – Europäische Automobil - Bergmeisterschaft mit den schnellsten Piloten aus ca. 15 NationenPS-STARKE - Tourenwagen aller Fahrzeugmarken ( Audi, Opel, VW, Ford, Renault, BMW, Fiat, und viele andere aus der Ex-DTM, STW, WTCC und weiteren Top-Serien u.a. im KW Berg CupTOP GT-Fahrzeuge u. Berg-Monsteru.a. BMW M 6 GT3 ; Mitsubishi Evo; Porsche GT u. Carrera; Ferrari GT, Audi R 8; Lancia Delta S; Ferrari 458 GT, Renault R.S. 01BMW E 30 M 3 mit ca. 1.500 PSund viele mehr ….Die SCHNELLSTEN Rennsportwagen an Europas Bergen –Ein-und Zweisitzige offene Rennsportwagen und Formel 3000 sowie Formel 3-Rennwagen(u.a. Marcel Steiner, Sebastien Petit, Guy Demuth, Patrik Zajelsnik, Robin Faustini, Tommy Rollinger, Alexander Hin, Laszlo Szasz und viele andere) -undder amtierende Europa-Bergmeister – Christian Merli, Italien – Osella FA 30 ZytecAtemberaubender Sound und phantastischer Speed!AUTOKLASSIKER mit Kultstatus u.a. mit NSU Bergpokal, Fiat Abarth sowie Youngtimer - Kult-Fahrzeuge verschiedener Marken (Opel Kadett C; VW Golf 1 – 5; VW Polo; Ford Escort; BMW 2002 u. 320;NEU:Der Kampf der Zwerge – Kleine Autos ganz groß!mit Abarth Coppa Mille – British Car Trophy – NSU TT Trophy – 1300 Histo Cup – R 5 Pokal8. E -Mobil-Berg-Cup um den Großen Preis der Stadtwerke Osnabrück für Elektro- und HybridfahrzeugeTop-aktuelle E-Modelle u. Prototypenu.a. Porsche Taycan , BMW i8; Mercedes Benz EQC, Peugeot Opel Ampera: Audi e-Tron; Tesla, Polestar, Volvosonstige Alternative AntriebstechnikenWeitere tolle HighlightsGroßes E-Zelt mit Aktionen und Informationen rund um das Thema Elektromobilität und andere alternative Antriebsformen – außerdem spannende Aktionen & Spaß für kleine und große Gäste (u.a. Kinderbetreuung)Die spektakuläre „Besucherterrasse bei Posten 5“ – erleben Sie das Bergrennen aus einer besonderen Perspektive in tollem Ambiente und Gastronomie-SpecialsLED-Großbildleinwand mit Live-Übertragung an der RennstreckeGroße Charityaktion zugunsten der Aktion „Kinderlachen“ mit Porsche Carrera Cup Gewinner 2019 (Amateurwertung) Carlos RivasOrt und Zeitplan:Termin:21. – 22. August 2021Trainings-und Qualifikationsläufe:Samstag, 21. August: 8.00 Uhr – 18.00 UhrRennen:Sonntag, 22. August: 8.00 Uhr – 17.30 UhrOrt:Strecke "Uphöfener Berg" (2,030 km) in 49176 Hilter-Borgloh ( ca. 10 km südlich von Osnabrück)Anfahrt:Autobahn A 33, Abfahrt Borgloh/Kloster Oesede (Abfahrt Nr.11)Autobahn A 30, Abfahrt Melle-West (Abfahrt Nr.23)Navigation: 49176 Hilter a.T.W., Straße: „Alt Uphöfen“Parkplätze:in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes.Gesonderte Ausschilderung zur Veranstaltung aus allen Anfahrtsrichtungen zu den Besucherparkplätzen.Live-Stream – Das Int. Osnabrücker Bergrennen „worldwide“ erleben unter:www.msc-osnabrueck.com/livestream/Eintrittskarten:Tagesgutscheine sind ausschließlich digital unter www.msc-osnabrueck.com/tickets erhältlich (ab ca. Mitte Mai 2021)Weitere Informationen und Kontakt zum Veranstalter:Motorsportclub Osnabrück e.V. im ADACc/o Bernd StegmannIburgerstraße. 8D - 49176 Hilter-BorglohTel.: 0172 521563805409 7989970Fax: 05409 7989969Email: Bernd.Stegmann@gmx.deb.stegmann@msc-osnabrueck.comwww.msc-osnabrueck.comOsnabruecker_bergrennenApp: OS-bergrennenOS-hillclimb (Int.)