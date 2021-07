Radtour: Natur und Kultur entlang der Wertach

Hiltenfingen : Wertachstadion |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg und Lech-Wertach-Interkommunal veranstalten am Samstag, den 31. Juli von 12.00 – 16.00 Uhr eine Radtour entlang der Wertach, die von Harald Harazim begleitet wird. Die rund 28 km lange Tour beginnt am Wertachstadion in Hiltenfingen. Ein Zwischenstopp ist bei der Burganlage "Haldenburg" in Schwabegg geplant, bei der der Historiker Manfred Kosch einen Vortrag zur Schlacht auf dem Lechfeld hält. Auf dem Rückweg ist eine Rastpause im Luitpoldpark Schwabmünchen vorgesehen. Es wird darum gebeten, Brotzeit und Getränke mitzubringen und auf wettergerechte Kleidung zu achten.Anmeldungen sind bis 23. Juli per E-Mail an briefkasten@lw-interkommunal.de oder telefonisch unter 08231/606-200 möglich. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Erwachsene und Jugendliche geeignet. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.