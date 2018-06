Hildesheim : Markuskirche |

Liebe Freunde der Gospelmusik,



am kommenden Sonntag ist es soweit: Wir feiern Jubiläum - 10 Jahre GoKiHi!



Im letzten Jahrzehnt gab es zahlreiche Höhepunkte, die wir zusammen mit Dir und Euch erlebt und gefeiert haben:



z. B. Gospelworkshop mit Hans Christian Joachimsen, Gospelnight in Michaelis, Gottesdienste auf der Jazztime, Teilnahme am Gospelday, Norddeutsches Gospelchortreffen in Hildesheim, Gospelgottesdienste am Pfingstmontag in Andreas, Gospelandacht zur Langen Nacht der Kirchen ... und die monatlichen, unverwechselbaren Gospelgottesdienste in der Markuskirche.



Jeder Gospelgottesdienst ist einzigartig, weil



a) er von Menschen mit viel Liebe zum Detail gestaltet wird. Dazu gehören



die verschiedenen Teams der Gospelkirche (Musik, Technik, Theologie, Catering, Vorher-/Nachher-Auf-/Ab-/Umbau, Moderation, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation)



Gastprediger, die sich auf die Herausforderung der 7-Minuten-Predigt einlassen,



Gastchöre, die uns mit ihrem unterschiedlichen Repertoire immer wieder neu begeistern,



Kollekteninterviewpartner lokaler Vereine/Institutionen, die uns konkret mitteilen, wofür unsere Spende gebraucht wird,



die Mitglieder der Markusgemeinde wie Küster, Kirchenvorstand, Gemeindeschwester..., die uns unterstützen.



Das Konzept unserer Gospelgottesdienste ist besonders, weil



b) es jeden anspricht. Dabei ist uns wichtig



die „frohe Botschaft“ in Gospelsongs musikalisch auszudrücken,



Ökumene im Blick zu behalten,



alltagstaugliche Themen zu finden und zu definieren,



Trauer und Leid in Fürbitten zu teilen,



Mut machende, hoffnungsvolle Worte mitzugeben,



die Gospelgemeinde gestärkt mit dem Segen Gottes in die neue Woche zu verabschieden,



einen Austausch im Gospelbistro zu ermöglichen.



Unser DANK gilt allen Mitwirkenden, Förderern, Besuchern und... den Gründern und Ideengebern, Christian Ceconi und Rudolf Hertle. Vielleicht gelingt es uns, beide am Sonntag zu Wort kommen zu lassen. Was wäre ein Gospelgottesdienst ohne Überraschungen? ;-)



Um die Spannung zu erhöhen, setzen wir außerdem neue Akzente, was den Chor und die Predigt betreffen. Mehr wird an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten.



Im Anschluss an den Gottesdienst wollen wir das Jubiläum beim Grillen mit Salatbuffet und Getränken ausklingen lassen.



Wir feiern und das am liebsten mit Dir, Deinen Freunden, Nachbarn, Chormitgliedern, allen Wegbegleitern!





Bis Sonntag,



Claudia & das GoKiHi-Team