Radio Sendung beziehungsweise Liebe

Am Sonntag den 10.04.22 wird die Auftaktsendung ... beziehungsweise Liebe auf Radio Tonkuhle in Hildesheim erstmals ausgestrahlt.Um 22:15 geht es los.In der Sendung geht es um die Gefühlskälte in unserer Gesellschaft.Die Ankündigung vom Sender lautet wie folgt:Die Gefühlskälte in unserer Gesellschaft nimmt immer mehr zu. Die Kluft im zwischenmenschlichen Bereich wird größer und größer. Das muss nicht so sein. Dabei muss es auch nicht bleiben. Wir alle sollten daran arbeiten, das dies eines Tage anders wird und wir wieder zueinander finden, in allen Bereichen des Lebens.Aus diesem mache ich die Sendung "Beziehungsweise Liebe" - um allen einen Inspiration dafür zu geben.Allen die ausserhalb des Sendegebietes Leben sie gesagt, das sich die Sendung auch Online im Internet per Live Stream hören lässt.Mitmachen ist erwünscht. Alle Inspirationen, Musikwünsche usw. bitte an die Email Adresse : liebe@tonkuhle.deIch wünsche viel Spass und gute Unterhaltung