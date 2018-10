Hildesheim : Markuskirche |

Der nächste Gospelgottesdienst in der Markusgemeinde befasst sich mit dem Thema "Sichtweisen":



Sicht - Sehen - Meinung - Vergleichen - Erkennen - Einschätzen ...



Zu der Wortreihe kann sicherlich jeder etwas beitragen, denn der Standpunkt eines Menschen zeichnet jeden von uns aus!



Gastpredigern Pastorin Susanne Kruse-Joost wird uns ihren Blickwinkel darlegen.

Pastor Rudolf Hertle i. R. führt durch den Gottesdienst und das Team hält wieder die eine oder andere Überraschung bereit.



In ihrem Jubiläumsjahr sorgt der Chor ConVoice for Jesus für den musikalischen Rahmen. HERZLICHEN GLÜCKWÜNSCH zum 25. Geburtstag!



Wie ist Deine Haltung? Gehörst Du zu den Menschen, bei denen das Glas eher halb voll oder halb leer ist?



Sonnige Herbstgrüße sendet im Namen des Gospelkirchenteams,

Claudia