Gospelgottesdienst 22.10.2017 ab 17:30 Uhr

Hildesheim : Markuskirche |

mit dem Gospelchor „Repeat to fade“ und

dem Prediger Prof. Dr. Jochen Arnold



Zum 500. Jubiläum der Reformation hat sich die Gospelkirche Hildesheim den berühmtesten Spruch Martin Luthers ausgesucht. Obwohl Luther ihn nie selbst gesagt hat, bringt der Satz die Reformation auf den Punkt: die neu entdeckte gute Nachricht von Gott, von seiner Liebe und Freundlichkeit, kann nicht widerrufen werden. Das hat Martin Luther dem Kaiser Karl V. beim Reichstag zu Worms 1521 klar gemacht und riskierte damit sein Leben.

Die Reformation hat die Geschichte Europas geprägt und bestimmt unser Leben bis heute. Sie ist das Fundament, das unser Leben trägt und bildet, die Grundpfeiler aller westlichen Demokratien. Luthers Mut, diese Werte zu verteidigen, spornt uns an.

Wir freuen uns, dass wir einen außerordentlichen Prediger für diesen besonderen Tag gewinnen konnten: Prof. Dr. Jochen Arnold. Er ist Direktor des Michaelisklosters Hildesheim und wird ein von ihm komponiertes Reformationslied mit der Gemeinde singen. Der Gospelchor „Repeat to fade“ bringt die nötige Frische und Schwung mit. Wir freuen uns auf unsere Interviewpartnerin, Gabriele Francke, vom Verein für Suizidprävention, der in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiert.

Am meisten freuen wir uns auf Sie und Euch und einen ganz besonderen Gottesdienst!



Das Team der Gospelkirche

Ihr Rudolf Hertle