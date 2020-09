Aus dem Fotoalbum meines Großvaters

Hildesheim : Marktplatz |

Mein Großvater war gebürtiger Hannoveraner und hat mir eine Handvoll historischer Fotos vermacht. Neben Aufnahmen vom Kröpcke in den 1930er Jahren, dem Maschsee und den Herrenhäuser Gärten befand sich auch dieses Foto in der alten Keksdose, in der meine Großeltern die Bilder aufbewahrten. Leider ist es mir bisher nicht gelungen, die Aufnahme zu verorten. Stammt sie überhaupt aus Hannover?



In meinem umfangreichen Archiv habe ich kein ähnliches Gebäude finden können. Daher würde ich mich sehr über eine Bestimmungshilfe freuen.



Vielen Dank an Jens für die schnelle Hilfe! Mein Großvater war für diese Aufnahme auf dem Hildesheimer Marktplatz unterwegs und hat das Tempelhaus und Wedekindhaus fotografiert.

Hier geht's zu einem Beitrag mit historischen Fotos über das Nordufer des Maschsees:das Café Kröpcke:die historische Maschseequelle:und den Barockgarten im Großen Garten Herrenhausen: