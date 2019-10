Hettstedt: Frieden für (H)Alle - eine beeindruckende Veranstaltung

Hettstedt: "Musik und Lesungen gegen Gewalt". So wurde die Veranstaltung vom vergangenen Sonntagabend in der St. Jacobi-Kirche von Hettstedt angekündigt. Gleichzeitig wurden Chöre und Musiker aufgerufen, sich an diesem Abend aktiv einzubringen.



Kirchenkantorin Johanna Korff und Pfarrer Sebastian Bartsch ist es gelungen, ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Es würde nun zu weit führen, jeden einzelnen Programmpunkt zu beschreiben. Toll ist es jedoch, dass wirklich viele Künstler aus der Region aktiv geworden sind und damit ein wichtiges Zeichen gesetzt haben.Das zahlreich erschienene Publikum, in welchem man auch viele Politiker aus der Region entdeckte, zeigte sich denn zum Abschluss auch sehr großzügig und spendete Geld für das Haus der Jugend/Partnerschaft Demokratie Mansfeld-Südharz.Hier eine kleine Bildergalerie