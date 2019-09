Open Beatz Festival 2020: Alle wichtigen Infos im Überblick

Im Juli 2020 ist es wieder so weit. Das "Open Beatz Festival" findet wieder in Herzogenaurach statt. Das lang ersehnte Event, welches für Elektromusik bekannt ist, kehrt wieder nach Süddeutschland zurück. Ab dem 23.07. bis zum 26.07.2020 heißt es für Elektro Fans wieder ,,Back to Nature”, da sie in diesen drei Tagen ihren Musikgeschmack in vollen Zügen ausleben dürfen.

Das "Open Beatz Festival " ist die größte Open Air Veranstaltung im Süden. Das wird besonders deutlich, wenn man sich die Besucherzahlen anschaut. Jahr für Jahr liegen diese bei fünfstelligen Zahlen. Letztes Jahr versammelten sich rund 20.000 Menschen für das Event, in der Nähe von Nürnberg, um ihre Lieblings-DJs und -Performer zu sehen. Doch 2020 geht es in die nächste Runde. In Herzogenaurach geht der Einlass ab zehn Uhr vormittags los. Dort hat man die Möglichkeit zu campen, jedoch muss man dafür ein ,, Weekend Ticket inkl. Camping ” kaufen. Sollte man nur an einem bestimmten Tag des 3-Tage-Festivals Zeit haben, kann man sich, je nach Situation eine Eintrittskarte kaufen. Dafür gibt es das sogenannte ,,Daytickets”, durch die man, an einem ausgewählten Tag, das Festival besuchen darf.VIP-Tickets stehen ebenfalls zur Verfügung, die mehr Vorteile bieten als normale Tickets. Diese ermöglichen den Zutritt zu den Campingplätzen und eine Saniflat. Für Leute die es komfortabler mögen, gibt es auch absperrbare Festival-Hütten. Auf der Camping-Area befindet sich auch ein Supermarkt, eine Kirche und ein Volleyballplatz zum Austoben. Die Festivalbesucher sind also rundum versorgt.Die Line Up für das "Open Beatz Festival" 2020 ist zwar noch nicht bekannt. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit großen Künstlern rechnen kann. Zahlreiche bekannte DJs, wie Headhunterz, Yellow Claw, Alan Walker, Bassjackers, Carnage und viele mehr, legten dort schon öfter auf. Auf dem Fesitval wird getanzt, getrunken und gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Bleibt also gespannt wer in dem Line Up für 2020 gebucht wird - eins ist sicher: Für Techno-Fans wird es bestimmt grandios!