150 Jahre Südharzstrecke – Zugtaufe - Sonderfahrten am Jubiläumstag auf der Südharzstrecke

Das(11.8.2019) in Herzberg anlässlich des Jubiläumshatte bei bestem Wetter eine. Schon bei Eröffnung des Festes am Vormittag waren die Bahnsteige überaus gut frequentiert. Einen erstenhatte das Fest, als einauf den Namengetauft wurde. Allerdings war dies, sondern wie der Zugführer erläuterte, ein Triebwagen aus demder schon einige hunderttausend Kilometer auf dem Tacho hat.Sowohl mit dem frisch getauften, wie auch mit demvomaus den 50er Jahren dern auswurden im Laufe des Tages Sonderfahrten veranstaltet.Für interessante Informationen standen ua. am Bahnhof, diediesowieundbereit.